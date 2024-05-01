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В Украине открыли уже 19-й центр рекрутинга в ВСУ: в какой области

Фото: на Закарпатье открыли центр рекрутинга в ВСУ (facebook.com/NataliiaKalmykova)
Автор: Татьяна Степанова

В Ужгороде Закарпатской области в среду, 1 мая, начал работу новый центр рекрутинга в украинскую армию. Он стал уже 19-м в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместитель министра обороны Украины Натальи Калмыковой.

"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАПа)", - сообщила Калмыкова.

Время работы центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу до 13:00.

"Это уже 19 центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране", - добавила замминистра.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти соответствующую вакансию и присоединиться к армии.

В центрах рекрутинга консультативно-информационные услуги. Повестки там не вручают.

В целом Минобороны хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах Украины.

Подробнее о рекрутинге в украинскую армию читайте в материале РБК-Украина.

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ВСУМобилизация в УкраинеЗакарпатская областьУжгород