В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього: про що йдеться

В Україні відкрили лабораторію для підготовки інженерів майбутнього. Вона стане новим кроком у підготовці спеціалістів для українського defense tech.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії SkyFall.
Лабораторію сигналів і процесів у радіотехніці відкрила одна з найбільших miltech компаній в Україні (з потужним R&D центром і сучасним виробництвом) під назвою SkyFall - у співпраці з Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Вона працюватиме на базі Радіотехнічного факультету КПІ та розрахована на 24 студентів.
Новий навчальний простір оснащений сучасним обладнанням для проведення:
Впродовж року там навчатимуться 180 майбутніх інженерів. Вони будуть опановувати роботу з аналізаторами спектра частот, генераторами сигналів та осцилографами.
У SkyFall наголосили, що зв'язок - критично важливий для всієї defence tech сфери.
"РЕБ, РЕР, БПЛА - всі ці рішення потребують RF-інженерів. Ми допомагаємо створювати середовище, де вони зростатимуть та набиратимуться необхідного досвіду. Відкриття лабораторії - лише один із перших кроків", - розповіли українцям.
У КПІ також наголосили на важливості такої ініціативи для підготовки майбутніх інженерів.
Декан Радіотехнічного факультету Сергій Мартинюк зауважив, що завдяки новій лабораторії "студенти отримають практичні навички роботи з новітнім обладнанням".
Крім того, на базі лабораторії буде діяти радіотехнічний гурток.
"Студенти проводитимуть експерименти та створюватимуть власні прототипи й рішення. Україна має величезний потенціал у сфері інженерії і наше завдання - створити середовище, де цей потенціал розкриватиметься на повну", - підсумував освітянин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили порядок призначення соціальних стипендій студентам.
Читайте також про вищу освіту в Україні в цілому - скільки коштує навчання й куди вступати, якщо не склав НМТ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.