В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего: о чем речь

В Украине открыли лабораторию для подготовки инженеров будущего. Она станет новым шагом в подготовке специалистов для украинского defense tech.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании SkyFall.
Лабораторию сигналов и процессов в радиотехнике открыла одна из крупнейших miltech компаний в Украине (с мощным R&D центром и современным производством) под названием SkyFall - в сотрудничестве с Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Она будет работать на базе Радиотехнического факультета КПИ и рассчитана на 24 студентов.
Новое учебное пространство оснащено современным оборудованием для проведения:
В течение года там будут учиться 180 будущих инженеров. Они будут осваивать работу с анализаторами спектра частот, генераторами сигналов и осциллографами.
В SkyFall отметили, что связь - критически важна для всей defence tech сферы.
"РЭБ, РЭР, БПЛА - все эти решения требуют RF-инженеров. Мы помогаем создавать среду, где они будут расти и набираться необходимого опыта. Открытие лаборатории - лишь один из первых шагов", - рассказали украинцам.
В КПИ также отметили важность такой инициативы для подготовки будущих инженеров.
Декан Радиотехнического факультета Сергей Мартынюк отметил, что благодаря новой лаборатории "студенты получат практические навыки работы с новейшим оборудованием".
Кроме того, на базе лаборатории будет действовать радиотехнический кружок.
"Студенты будут проводить эксперименты и создавать собственные прототипы и решения. Украина имеет огромный потенциал в сфере инженерии и наша задача - создать среду, где этот потенциал будет раскрываться на полную", - подытожил педагог.
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