В Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики

Згідно з повідомленням, цей аукціон організовувало ДП «Гарантований покупець» з намірами отримати пропозиції від інвесторів на будівництво 11 МВт сонячної енергетики.

"Згідно протоколу електронного аукціону, … "аукціон не відбувся". Причина: учасники відсутні", - йдеться в повідомленні "Гарантованого покупця".

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн. Водночас, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.