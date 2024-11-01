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В Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики

Фото: в Україні не відбувся перший аукціон на будівництво зеленої енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні не відбувся запланований на 31 жовтня перший аукціон на залучення інвесторів в зелену енергетику через відсутність заявок з боку інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro.

Згідно з повідомленням, цей аукціон організовувало ДП «Гарантований покупець» з намірами отримати пропозиції від інвесторів на будівництво 11 МВт сонячної енергетики. 

"Згідно протоколу електронного аукціону, … "аукціон не відбувся". Причина: учасники відсутні", - йдеться в повідомленні "Гарантованого покупця". 

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн. Водночас, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.

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Електроенергія