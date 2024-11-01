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В Украине не состоялся первый аукцион на строительство зеленой энергетики

Фото: в Украине не состоялся первый аукцион на строительство зеленой энергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине не состоялся запланированный на 31 октября первый аукцион по привлечению инвесторов в зеленую энергетику из-за отсутствия заявок со стороны инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.

Согласно сообщению, этот аукцион организовывало ГП "Гарантированный покупатель" с намерениями получить предложения от инвесторов на строительство 11 МВт солнечной энергетики.

"Согласно протоколу электронного аукциона, "аукцион не состоялся". Причина: участники отсутствуют", - говорится в сообщении "Гарантированного покупателя".

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах. Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

По данным УВЭА, задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд грн. В то же время инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.

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Электроэнергия