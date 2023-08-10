В Україні від завтра запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: адреси

Від завтра, 11 серпня, на автомобільних дорогах України розпочнуть роботу додаткові 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Серед 50 комплексів:

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу;

19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від 11.08 буде 215.

Розташування комплексів:

Запускаються вперше:

м. Бердичів (1 комплекс)

вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська;

м. Кривий Ріг (2 комплекси)

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе;

м. Суми (1 комплекс)

вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького;

м. Ужгород (2 комплекси)

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка;

вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи;

м. Чернівці (5 комплексів)

проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану;

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні;

вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка;

вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна;

на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога;

Вінницька область (2 комплекси)

на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань;

на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця;

Закарпатська область (2 комплекси)

на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець;

на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська;

Тернопільська область (3 комплекси)

на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль;

на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець;

на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки;

Чернівецька область (1 комплекс)

на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець;

Відновлюють роботу:

м. Вінниця (1 комплекс)

проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька;

м. Львів (1 комплекс)

вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського;

м. Хмельницький (2 комплекси)

Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська;

проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе;

м. Суми (4 комплекси)

вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали;

вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська;

вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності;

вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко;

Житомирська область (2 комплекси)

на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне;

Івано-Франківська область (1 комплекс)

на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського;

Київська область (11 комплексів)

на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка;

на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир;

на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха;

на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів;

на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків;

на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель;

Кіровоградська область (1 комплекс)

на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса;

Львівська область (6 комплексів)

на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів;

на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів;

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги;

на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль;

на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів;

на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів;

Одеська область (1 комплекс)

на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;

Чернігівська область (1 комплекс)

на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена;

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Додамо, що з 16 травня 2022 року Нацполіція відновила роботу камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони тимчасово не працювали.