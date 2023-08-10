В Украине завтра заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

С завтрашнего дня, 11 августа, на автомобильных дорогах Украины начнут работу дополнительные 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Среди 50 комплексов: 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу;

19 приборов контроля заработают впервые. Общее количество приборов фиксации от 11.08 будет 215. Расположение комплексов: Запускаются впервые: м. Бердичев (1 комплекс) улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская; м. Кривой Рог (2 комплекса) Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе; м. Сумы (1 комплекс) улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского; м. Ужгород (2 комплекса) улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко;

улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы; м. Черновцы (5 комплексов) проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана;

проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни;

улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка;

улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная;

на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога; Винницкая область (2 комплекса) на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань;

на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница;

Закарпатская область (2 комплекса)

на 2 км + 395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец;

на 7 км + 734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская; Тернопольская область (3 комплекса) на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь;

на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец;

на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Большие Борки; Черновицкая область (1 комплекс) на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец;

Восстанавливают работу: м. Винница (1 комплекс) проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая; м. Львов (1 комплекс) улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского; м. Хмельницкий (2 комплекса) Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская;

проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе; м. Сумы (4 комплекса) улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы;

улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская;

улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости;

улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко; Житомирская область (2 комплекса) на 127 км + 246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;

на 230 км + 853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно; Ивано-Франковская область (1 комплекс) на 240 км + 283 автодороги Н-09 направление направления прибора улица Грушевского; Киевская область (11 комплексов) на 21 км + 730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка;

на 21 км + 810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;

на 66 км + 250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир;

на 24 км + 400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 24 км + 700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха;

на 15 км + 250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;

на 15 км + 740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев;

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов;

на 49 км +150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков;

на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель; Кировоградская область (1 комплекс) на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса; Львовская область (6 комплексов) на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов;

на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красов;

на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы;

на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Камянополь;

на 16 км + 153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов;

на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов;

Одесская область (1 комплекс)

на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев; Черниговская область (1 комплекс) на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена; Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке. С 16 мая 2022 года Нацполиция возобновила работу камер автоматической фиксации нарушений ПДД. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, они временно не работали.