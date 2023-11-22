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В Украине с сегодняшнего дня изменили правила экзаменов на водительское удостоверение

Среда 22 ноября 2023 18:34
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В Украине с сегодняшнего дня изменили правила экзаменов на водительское удостоверение Иллюстративное фото: в Украине изменили правила экзаменов на водительское удостоверение (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы с сегодняшнего дня, 22 ноября, могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Для того чтобы сдать теоретический экзамен самостоятельно необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Там получить талон записи.

Во время экзамена с собой необходимо иметь:

  • паспорт,
  • идентификационный номер,
  • медицинскую справку.

Также необходимо сообщить администратору сервисного центра о самостоятельном овладении теоретическим материалом. Ответить на 20 вопросов за 20 минут (допускается 2 ошибки).

Стоимость сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн. Если ошибок больше 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.

После успешной сдачи теоретического экзамена, обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение.

Подробно о том, как получить водительское удостоверение без обучения в автошколе читайте в материале РБК-Украина "В Украине кардинально меняют правила получения водительских прав: главные нововведения".

Напомним, в Украине изменили Правила дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Также сообщалось, что в территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.

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