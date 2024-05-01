В Україні на Великдень чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників

"В нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви", - заявив він.

Хорунжий додав, що ДСНС додатково залучить резерви й координуватиме підрозділи таким чином, щоб у мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу.

Він додав, що перед Великоднем рятувальники провели приблизно 13 тисяч навчальних інструктажів з духовенством та працівниками церков щодо заходів безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.