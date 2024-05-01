В Україні на Великдень чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників

В Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.
Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Медіацентр Україна.
"В нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви", - заявив він.
Хорунжий додав, що ДСНС додатково залучить резерви й координуватиме підрозділи таким чином, щоб у мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу.
Він додав, що перед Великоднем рятувальники провели приблизно 13 тисяч навчальних інструктажів з духовенством та працівниками церков щодо заходів безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Цього року українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Однак через воєнні дії святкування буде проходити з певними обмеженнями.
Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.
Для підтримання правопорядку під час Великодніх свят у Києві посилять заходи безпеки. До патрулювання вулиць та охорони місць богослужінь та масових заходів будуть залучені правоохоронці.
Крім того, столична влада закликала містян та гостей столиці за можливості не йти в церкви і подивитися богослужіння онлайн.
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