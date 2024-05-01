В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

"У нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения ситуации, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы", - заявил он.

Хорунжий добавил, что ГСЧС дополнительно привлечет резервы и будет координировать подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар.

Он добавил, что перед Пасхой спасатели провели около 13 тысяч учебных инструктажей с духовенством и работниками церквей по мерам безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.