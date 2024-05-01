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В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Медиацентра Украины.

"У нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения ситуации, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы", - заявил он. 

Хорунжий добавил, что ГСЧС дополнительно привлечет резервы и будет координировать подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар.

Он добавил, что перед Пасхой спасатели провели около 13 тысяч учебных инструктажей с духовенством и работниками церквей по мерам безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Пасха в Украине

В этом году украинцы будут отмечать Пасху 5 мая. Однако из-за военных действий празднование будет проходить с определенными ограничениями.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

Для поддержания правопорядка во время Пасхальных праздников в Киеве усилят меры безопасности. К патрулированию улиц и охране мест богослужений и массовых мероприятий будут привлечены правоохранители.

Кроме того, столичные власти призвали горожан и гостей столицы по возможности не идти в церкви и посмотреть богослужения онлайн.

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