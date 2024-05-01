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У Києві на Великдень посилять заходи безпеки, містян просять за можливості не йти в церкви

Середа 01 травня 2024 08:47
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У Києві на Великдень посилять заходи безпеки, містян просять за можливості не йти в церкви Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Великдень, який припадає на 5 травня, посилять заходи безпеки. При цьому містян і гостей столиці просять за можливості не йти в церкви та уникати великого скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМВА в Telegram.

Для підтримання правопорядку у Києві залучать представників Національної поліції України та співробітників муніципальної охорони столиці.

"Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

В КМВА повідомили, що комендантська година на Великдень діятиме без змін - з 00:00 до 05:00.

"Дорогі кияни та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн - по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму - дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей", - повідомили у відомстві.

У КМВА нагадали, що загрозу провокацій чи ракетних обстрілів на Великдень ніхто не знімає.

"Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні - прямуйте в найближче укриття", - йдеться у повідомленні.

Великдень в Україні

Цього року світле Воскресіння Христове українці зустрічатимуть 5 травня. Проте через війну святкування буде проходити з певними обмеженнями. Серед них - комендантська година, яка може варіюватися залежно від регіону.

Окрім того, Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

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