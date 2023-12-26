В Україні вдруге за ранок масштабна повітряна тривога

Яка причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, російський винищувач МіГ-31К ПКС РФ знаходиться над акваторією Чорного моря.

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові та закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО важко перехопити.

Мапа тривог

Станом на 11:20 мапа повітряних тривог виглядає так:

Пуски ракет

Оновлено 11:40. Згодом у Повітряних силах попередили про пуски ракет у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Як зазначають моніторингові канали, мова йде про пуски балістики ворогом з тимчасово окупованого Криму.

Вибухи у Дніпропетровській області

Оновлено 11:44. У Дніпропетровській області пролунали вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, їх чули у Павлограді.

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі сили ППО знищили 13 з 19 із дронів-камікадзе "Шахед", випущених ворогом.

Зокрема, противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА. Пуски здійснювалися із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Українські оборонці збивали ворожі цілі у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Втім, є й влучання. У Миколаєві дрон влучив у промпідприємство, а під Одесою по відкритій території на об'єкті інфраструктури.

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