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В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога

Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому - активность российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Какая причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, российский истребитель МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря.

"Вся Украина - ракетная опасность!" - предупредили военные и призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта тревог

По состоянию на 11:20 карта воздушных тревог выглядит так:

Пуски ракет

Обновлено 11:40. Впоследствии в Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Запорожья и Днепра. Как отмечают мониторинговые каналы, речь идет о пусках баллистики врагом из временно оккупированного Крыма.

Взрывы в Днепропетровской области

Обновлено 11:44. В Днепропетровской области раздались взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, их слышали в Павлограде.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью силы ПВО уничтожили 13 из 19 из дронов-камикадзе "Шахед", выпущенных врагом.

В частности, противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА. Пуски осуществлялись из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

Украинские защитники сбивали вражеские цели в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Впрочем, есть и попадания. В Николаеве дрон попал в промпредприятие, а под Одессой по открытой территории на объекте инфраструктуры.

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ракетивоздушная тревога