В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:50.

Після цього військові зафіксували швидкісні цілі в Чернігівській області, тримають західний/південно-західний курс. Далі вони закликали мешканців Луцьку.

Оновлено о 02:59

Місцеві канали і зокрема, "Суспільне Луцьк", написали про звук вибуху в місті.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:56 повітряна тривога все ще по всій території країни.