В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:50.

После этого военные зафиксировали скоростные цели в Черниговской области, держат западный/юго-западный курс. Далее они призвали жителей Луцка.

Обновлено в 02:59

Местные каналы и в частности, "Суспільне Луцьк", написали о звуке взрыва в городе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:56 воздушная тревога все еще по всей территории страны.