RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Фото: зафиксирован взлет 2 самолетов МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 июля по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Сейчас для всей страны есть ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:50.

После этого военные зафиксировали скоростные цели в Черниговской области, держат западный/юго-западный курс. Далее они призвали жителей Луцка.

Обновлено в 02:59

Местные каналы и в частности, "Суспільне Луцьк", написали о звуке взрыва в городе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:56 воздушная тревога все еще по всей территории страны.

Напомним, поздно вечером, 8 июля, в Украине тоже объявляли тревогу по всей территории страны. Причиной сигнала тоже был взлет МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМіГ-31КВойна в Украине