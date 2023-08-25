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В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

П'ятниця 25 серпня 2023 18:11
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В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій) Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України вдруге було оголошено про повітряну тривогу. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 18:07 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.

Відбій

Станом на 18:43 в низці областей України почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

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