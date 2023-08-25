В Украине второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу (отбой)

По всей территории Украины во второй раз было объявлено о воздушной тревоге. На территории Российской Федерации был зафиксирован взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 18:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России. "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России", - пишет пресс-служба. Отбой По состоянию на 18:43 в ряде областей Украины начали объявлять об отбое воздушной тревоги.