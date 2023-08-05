В Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (відбій)

Фото: в Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Знову через взліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 11:42 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина тривоги Як пишуть Повітряні сили, наразі тривогу знову було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. "Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомляє пресслужба. Відбій тривоги по Україні В більшості областей оголосили про відбій. Станом на 12:12 мапа повітряних тривог виглядає так: