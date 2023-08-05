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В Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (відбій)

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Субота 05 серпня 2023 11:50
В Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (відбій) Фото: в Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Знову через взліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 11:42 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (відбій)

Причина тривоги

Як пишуть Повітряні сили, наразі тривогу знову було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомляє пресслужба.

Відбій тривоги по Україні

В більшості областей оголосили про відбій. Станом на 12:12 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні вдруге за добу масштабна тривога, знову МіГ-31К (відбій)

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