В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой)

Фото: в Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так: Причина тревоги Как пишут Воздушные силы, тревога снова была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. "Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - сообщает пресс-служба. Отбой тревоги по Украине В большинстве областей объявили об отбое. По состоянию на 12:12 карта воздушных тревог выглядит так: