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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой)

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Суббота 05 августа 2023 11:50
В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой) Фото: в Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой)

Причина тревоги

Как пишут Воздушные силы, тревога снова была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - сообщает пресс-служба.

Отбой тревоги по Украине

В большинстве областей объявили об отбое. По состоянию на 12:12 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой)

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