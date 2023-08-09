В Україні вдруге за добу масштабна тривога, загроза пусків "Кинджалів" (відбій)

В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза пусків ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Станом на 17:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина тривоги

Як пишуть Повітряні сили, наразі існує загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Вся Україна - ракетна небезпека! Загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба.

Варто додати, що сьогодні після 16:00 вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Тоді ж вона була пов'язана зі зльотом російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Відбій тривоги

Станом на 18:08 в Україні, окрім Запорізької області, почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.