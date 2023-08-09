ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу

Новость на русском →
Середа 09 серпня 2023 16:09
В Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу Фото: в Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні вдень середи, 9 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнал повітряної тривоги у Києві та по всій Україні було оголошено о 16:02.

За даними ПС, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 16:46.

В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Де оголошена тривога

Станом на 16:05 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу

Фото: скріншот

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України