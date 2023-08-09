В Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу
Фото: в Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу (GettyImagеs)
В Україні вдень середи, 9 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнал повітряної тривоги у Києві та по всій Україні було оголошено о 16:02.
За даними ПС, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 16:46.
В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги.
Де оголошена тривога
Станом на 16:05 мапа повітряних тривог виглядає так:
Фото: скріншот
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