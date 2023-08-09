В Україні через зліт Міг-31К оголосили повітряну тривогу

В Україні вдень середи, 9 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнал повітряної тривоги у Києві та по всій Україні було оголошено о 16:02.

За даними ПС, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 16:46.

В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Де оголошена тривога

Станом на 16:05 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот