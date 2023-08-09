В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, угроза пусков "Кинжалов"

Фото: в Украине за сутки масштабная тревога, угроза пусков "Кинжалов" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза пусков ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 17:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: Причина тревоги Как пишут Воздушные силы, существует угроза пусков аэробалистических ракет "Кинжал". "Вся Украина - ракетная опасность! Угроза пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба. Стоит добавить, что сегодня после 16:00 уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.