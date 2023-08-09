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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, угроза пусков "Кинжалов"

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Среда 09 августа 2023 17:46
В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, угроза пусков "Кинжалов" Фото: в Украине за сутки масштабная тревога, угроза пусков "Кинжалов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза пусков ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, угроза пусков &quot;Кинжалов&quot;

Причина тревоги

Как пишут Воздушные силы, существует угроза пусков аэробалистических ракет "Кинжал".

"Вся Украина - ракетная опасность! Угроза пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что сегодня после 16:00 уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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