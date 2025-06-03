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В Україні вдруге за добу масштабна тривога: росіяни знову підняли МіГ-31К

Ілюстративне фото: в Україні вдруге за добу масштабна тривога (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 3 червня, знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошувалась тривога через російський винищувач МіГ-31К. Тоді повідомлялось про швидкісну ціль у напрямку Києва, однак згодом стало відомо, що Росія атакувала Миколаїв аеробалістичною ракетою "Кинджал".

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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МіГ-31КВійна в УкраїніПовітряні сили УкраїниПовітряна тривога