В Україні вдруге за добу масштабна тривога: росіяни знову підняли МіГ-31К

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошувалась тривога через російський винищувач МіГ-31К. Тоді повідомлялось про швидкісну ціль у напрямку Києва, однак згодом стало відомо, що Росія атакувала Миколаїв аеробалістичною ракетою "Кинджал".

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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