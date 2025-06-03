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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: россияне снова подняли МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине второй раз за сутки масштабная тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 3 июня, снова объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня в Украине уже объявлялась тревога из-за российского истребителя МиГ-31К. Тогда сообщалось о скоростной цели в направлении Киева, однако впоследствии стало известно, что Россия атаковала Николаев аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Подробно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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МіГ-31КВойна в УкраинеВоздушные силы УкраиныВоздушная тревога