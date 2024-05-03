В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу

Спочатку, о 18:34, сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився і на всі території України.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, російські МіГ є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал". Саме тому сигнал ракетної небезпеки оголошують по всій території України.

Оновлено о 19:07.

В Україні оголошено про відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Ракетні та дронові удари по території України

Росія у 2024 році значно збільшила кількість обстрілів території України. Від ударів РФ в основному страждають південні та східні регіони.

Так, в ніч на 2 травня росіяни завдали удару по сортувальному депо "Нової пошти" у місті Одеса. На щастя, тоді обійшлось без жертв, однак відомом про понад 10 поранених осіб.

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