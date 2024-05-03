UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 3 травня, вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога. Її причиною став повторний літ російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку, о 18:34, сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився і на всі території України.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, російські МіГ є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал". Саме тому сигнал ракетної небезпеки оголошують по всій території України.

Оновлено о 19:07.

В Україні оголошено про відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Ракетні та дронові удари по території України

Росія у 2024 році значно збільшила кількість обстрілів території України. Від ударів РФ в основному страждають південні та східні регіони. 

Так, в ніч на 2 травня росіяни завдали удару по сортувальному депо "Нової пошти" у місті Одеса. На щастя, тоді обійшлось без жертв, однак відомом про понад 10 поранених осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога