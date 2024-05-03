RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 3 мая, второй раз за день была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Сначала в 18:34 сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился и на все территории Украины.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, российские МиГ являются носителями аэробалистической ракеты "Кинжал". Именно поэтому сигнал ракетной опасности объявляется по всей территории Украины.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Ракетные и дроновые удары по территории Украины.

Россия в 2024 г. значительно увеличила количество обстрелов территории Украины. От ударов РФ в основном страдают южные и восточные регионы.

Так, в ночь на 2 мая россияне нанесли удар по сортировочному депо "Новой почты" в городе Одесса. К счастью, тогда обошлось без жертв, однако известно о более 10 раненых лицах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревогаВойна в Украине