В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге за сьогоднішній день оголосили повітряну тривогу. Про загрозу попередили в усіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу в регіонах України оголосили о 13:00.
Деякі моніторингові групи повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носім гіперзвукової ракети "Кинджал".
Карта повітряних тривог станом на 13:10
Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували повітряну тривогу у північних, східних, південних та частині центральних областей.
У мережі повідомляли про роботу ППО в Одеській області, проте офіційно підтвердження влада не надавала.
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