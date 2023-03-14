В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине второй раз за сегодняшний день объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено в 13:33
В Украине объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, информации о "прилетах" не было.
Масштабная воздушная тревога в регионах Украины была объявлена в 13:00.
Некоторые мониторинговые группы сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10
Напомним, сегодня в Украине уже объявляли воздушную тревогу в северных, восточных, южных и части центральных областей.
В сети сообщали о работе ПВО в Одесской области, однако официально подтверждения власти не предоставляли.
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