В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій "Кинджала"

Зліт носія "Кинджала"

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вже оголошували тривогу і вона теж була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Невдовзі військові двічі фіксували пуск ракет у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Увечері голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив атаку, але зазначив, що постраждалих і руйнувань немає.

Детальніше про те, коли з'явилися ракети "Кинджал", які її характеристики і що про неї відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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