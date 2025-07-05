В Украине второй раз за день масштабная тревога: РФ подняла носитель "Кинжала"

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА в 21:47.

В то же время военные подтвердили, что по всей Украине ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:53 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей Украине.