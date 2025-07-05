В Украине второй раз за день масштабная тревога: РФ подняла носитель "Кинжала"

Поздно вечером, 5 июля, по всей территории Украины снова объявили тревогу. Россияне второй раз за день подняли в небо МиГ-31К, в связи с чем ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА в 21:47.
В то же время военные подтвердили, что по всей Украине ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.
По состоянию на 21:53 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей Украине.
Напомним, что сегодня в Украине уже объявляли тревогу и она тоже была связана со взлетом МиГ-31К. Вскоре военные дважды фиксировали пуск ракет в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
Вечером глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил атаку, но отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Подробнее о том, когда появились ракеты "Кинжал", каковы ее характеристики и что о ней известно - читайте в материале РБК-Украина.
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