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В Україні вдруге за день масштабна тривога через російський МіГ-31К

Четвер 11 липня 2024 17:33
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В Україні вдруге за день масштабна тривога через російський МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні вдень четверга, 11 липня, вдруге було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний літ російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о близько 17:27 сигнал тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 17:40.

У Києві, а згодом і в інших областях оголошено про відбій тривоги.

В Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Також мешканців областей, де оголошено тривогу, закликають зберігати спокій і за необхідності ховатися в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні вдруге за день масштабна тривога через російський МіГ-31К

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

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