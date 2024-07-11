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В Украине второй раз за день масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Четверг 11 июля 2024 17:33
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В Украине второй раз за день масштабная тревога из-за российского МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине днем четверга, 11 июля, вторично была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 17:27 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 17:40.

В Киеве, а затем и в других областях объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и при необходимости прятаться в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине второй раз за день масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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МіГ-31К Война в Украине Воздушная тревога
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