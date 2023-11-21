В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень

Кабінет міністрів України сьогодні, 21 листопада, вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У Мінреінтеграції повідомляють, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців з дня призначення виплат ВПО має посприяти своїй зайнятості.
Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи - підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або отримати статус безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.
Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.
З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.
Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.