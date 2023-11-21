В Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев. Их ждет много нововведений

Кабинет министров Украины сегодня, 21 ноября, внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В Минреинтеграции сообщают, что неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости.
В частности, путем трудоустройства, регистрации в качестве физического лица - предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и тому подобное. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.
Также Постановление регулирует вопрос оформления справки о постановке на учет ВПЛ.
Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.
Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
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