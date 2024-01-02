Україні вдалося повернути юнака, якого РФ депортувала з Маріуполя

Україні вдалося повернути додому юнака, якого росіяни торік депортували з Маріуполя до населеного пункту під Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Маємо чергову нагоду розповісти, що повернутих із російської депортації громадян стає дедалі більше. Ця історія почалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя під Москву", - йдеться в заяві.
У Міністерстві зазначили, що переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.
Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка займається поверненням дітей.
"І ось нова маленька перемога. Нині Олександр уже в Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", - додали в Мінреінтеграції.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
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