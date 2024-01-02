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Україні вдалося повернути юнака, якого РФ депортувала з Маріуполя

Вівторок 02 січня 2024 18:22
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Україні вдалося повернути юнака, якого РФ депортувала з Маріуполя Архівне фото: Україні вдалося повернути юнака, якого РФ депортувала з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україні вдалося повернути додому юнака, якого росіяни торік депортували з Маріуполя до населеного пункту під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Маємо чергову нагоду розповісти, що повернутих із російської депортації громадян стає дедалі більше. Ця історія почалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя під Москву", - йдеться в заяві.

У Міністерстві зазначили, що переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.

Юнака вдалося повернути в Україну

Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка займається поверненням дітей.

"І ось нова маленька перемога. Нині Олександр уже в Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", - додали в Мінреінтеграції.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.

Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

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