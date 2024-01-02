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Украине удалось вернуть юношу, которого РФ депортировала из Мариуполя

Вторник 02 января 2024 18:22
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Украине удалось вернуть юношу, которого РФ депортировала из Мариуполя Архивное фото: Украине удалось вернуть юношу, которого РФ депортировала из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине удалось вернуть домой юношу, которого россияне в прошлом году депортировали из Мариуполя в населенный пункт под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Имеем очередную возможность рассказать, что возвращенных из российской депортации граждан становится все больше. Эта история началась в апреле 2022 года. 17-летнего Александра в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, вывезли из временно оккупированного Мариуполя под Москву", - говорится в заявлении.

В Министерстве отметили, что подавляющее большинство детей из той группы были сиротами или лишенными родительской опеки.

Юношу удалось вернуть в Украину

Накануне Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратилась общественный деятель, которая занимается возвращением детей.

"И вот новая маленькая победа. Сейчас Александр уже в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотел вернуться", - добавили в Минреинтеграции.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала основанием для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

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