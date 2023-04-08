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Україні вдалося повернути ще понад 30 дітей, яких депортувала Росія

Фото: Україні вдалося повернути ще понад 30 дітей, яких депортувала Росія (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку Росія незаконно вивезла до своєї території. Скоро вони прибудуть в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора БО "Save Ukraine" Миколи Кулеби.

"Протягом четвертої місії "Save Ukraine", врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", - сказав Кулеба.

Своєю чергою він зазначив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.

Крім того, за його словами, це сталося після того, як повернення українських дітей стали масовими, а також після проведення низки рятувальних місій.

Особливо репресії посилилися після того, як МКС видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна і так званої уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається - це беззаперечний доказ їхніх злочинів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що 5 квітня до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові РФ незаконно вивезли до Росії з окупованої території Херсонської області.

Додамо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

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