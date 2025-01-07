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Украине удалось вернуть из оккупации еще трех детей

Вторник 07 января 2025 17:51
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Украине удалось вернуть из оккупации еще трех детей Иллюстративное фото: Украина вернула трех мальчиков из оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина вернула из временно оккупированных территорий трех детей. Благодаря этому, в частности, удалось воссоединить семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам Лубинца, первые два ребенка - маленькие мальчики. Их мама из-за войны была вынуждена выехать из Украины, а ее сыновья остались на временно оккупированной территории в Донецкой области.

Фото: дети, которых вернули из оккупации (t.me/dmytro_lubinetzs)

Женщина обратилась за помощью к Офису омбудсмена и ей удалось помочь - детей эвакуировали с временно оккупированных территорий и воссоединили с матерью. Сейчас семья уже в безопасности.

При этом, как добавил омбудсмен, третий ребенок - 17-летний парень, который стал символом мужества. Он поддерживал Украину на временно оккупированных территориях, за что его преследовали представители оккупационной власти. Парня пытали и запугивали.

"В конце концов он обратился к нам и сейчас - в безопасности, получает гуманитарную и материальную поддержку, а также помощь в оформлении документов. Его ждет новый этап жизни - обучение в свободной независимой Украине", - рассказал Лубинец.

Возвращение детей из оккупации

Напомним, недавно стало известно, что из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть четырех детей. Речь о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 3 до 17 лет.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что с начала 2024 года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

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