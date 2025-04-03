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Україні вдалося повернути з окупації доньку та дружину військового, - ОП

Четвер 03 квітня 2025 16:10
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Україні вдалося повернути з окупації доньку та дружину військового, - ОП Ілюстративне фото: Україні вдалося повернути з окупації доньку та дружину військового (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула з тимчасово окупованих територій доньку та дружину українського військового, для яких самостійна спроба евакуації була небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

Як пише Єрмак, родина тривалий час намагалась виїхати з тимчасово окупованих територій, але без успіху. Під час однієї зі спроби російські окупанти перевіряли їхні документи й особисті дані в базі даних й виявили, що батько служить у Збройних силах України. Через це будь-яка самостійно спроба евакуації була надто небезпечною для них, у зв'язку з чим вони жили в страху та невідомості.

"Проте завдяки зусиллям Українській мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут. Сьогодні родина знову разом. Попереду період адаптації, але родина не залишиться сама. Вони отримають необхідну підтримку від психологів і соціальних працівників", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна нещодавно повернула додому з окупації двох дітей, а на початку березня - ще сімох дітей.

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