Для України важливо розблокувати порти, для цього необхідно подбати про безпеку кораблів, - експерт

"Розблокування портів для нас дуже важливе. Тому що у нас до війни, до вторгнення понад 40% економіки - це був експорт наш. Тому дуже важливо відновити повноцінний експорт. Але відновлення попередніх об’ємів експорту відбудеться не лише через відкриття портів, а через відновлення самих виробництв - тому що багато виробництв фізично зруйновано. Тому перше завдання - це відновити, відбудувати підприємства, а потім вони зможуть відновлювати поступово свої об’єми виробництва і в тому числі об’єми експорту", - наголосив експерт.

Водночас він підкреслив: єдиним варіантом, при якому можливе відновлення роботи портів - це безпека кораблів, які курсуватимуть морем.

"Страховий бізнес - це також бізнес, і він побудований на мінімізації ризиків і форс-мажорних обставин. Добровільно жодна страхова компанія не буде страхувати будь-що, що пов’язано з форс-мажором найвищого рівня, тому що це дуже високий ризик втрати коштів по страхових виплатах. Тому найкращий коридор, який може бути, - це коли українські Збройні сили будуть мати можливість знищити принаймні військову частину чорноморського флоту Росії", - зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі, та розблокувати морські порти України.

Раніше також бізнес-спільнота звернулася до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.