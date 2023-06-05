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Для Украины важно разблокировать порты, для этого необходимо позаботиться о безопасности кораблей, - эксперт

Фото: для Украины важно разблокировать порты, для этого необходимо позаботиться о безопасности кораблей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка портов поможет экономическому росту Украины и возобновлению работы предприятий. Однако для этого необходимо позаботиться о безопасности кораблей и сформировать пул компаний, которые обеспечат страхование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака.

"Разблокировка портов для нас очень важна. Потому что у нас до войны, до вторжения более 40% экономики - это был экспорт наш. Поэтому очень важно восстановить полноценный экспорт. Но восстановление предыдущих объемов экспорта произойдет не только через открытие портов, а через восстановление самих производств - потому что многие производства физически разрушены. Поэтому первая задача - это восстановить, отстроить предприятия, а затем они смогут восстанавливать постепенно свои объемы производства и в том числе объемы экспорта", - подчеркнул эксперт.

В то же время он подчеркнул: единственным вариантом, при котором возможно возобновление работы портов - это безопасность кораблей, курсирующих по морю.

"Страховой бизнес - также бизнес, и он построен на минимизации рисков и форс-мажорных обстоятельств. Добровольно ни одна страховая компания не будет страховать что-либо, что связано с форс-мажором самого высокого уровня, потому что это очень высокий риск потери средств" по страховым выплатам. Поэтому лучший коридор, который может быть - это когда украинские Вооруженные силы будут иметь возможность уничтожить по крайней мере воинскую часть черноморского флота России", - отметил эксперт.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины.

Ранее также бизнес-сообщество обратилось в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские - они могут перевозить военные грузы.

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