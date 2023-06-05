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Для України важливо розблокувати порти, для цього необхідно подбати про безпеку кораблів, - експерт

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Понеділок 05 червня 2023 15:01
Для України важливо розблокувати порти, для цього необхідно подбати про безпеку кораблів, - експерт Фото: для України важливо розблокувати порти, для цього необхідно подбати про безпеку кораблів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Розблокування портів допоможе економічному зростанню України та відновленню роботи підприємств. Однак для цього необхідно подбати про безпеку кораблів, та сформувати пул компаній, які забезпечать страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Андрія Новака.

"Розблокування портів для нас дуже важливе. Тому що у нас до війни, до вторгнення понад 40% економіки - це був експорт наш. Тому дуже важливо відновити повноцінний експорт. Але відновлення попередніх об’ємів експорту відбудеться не лише через відкриття портів, а через відновлення самих виробництв - тому що багато виробництв фізично зруйновано. Тому перше завдання - це відновити, відбудувати підприємства, а потім вони зможуть відновлювати поступово свої об’єми виробництва і в тому числі об’єми експорту", - наголосив експерт.

Водночас він підкреслив: єдиним варіантом, при якому можливе відновлення роботи портів - це безпека кораблів, які курсуватимуть морем.

"Страховий бізнес - це також бізнес, і він побудований на мінімізації ризиків і форс-мажорних обставин. Добровільно жодна страхова компанія не буде страхувати будь-що, що пов’язано з форс-мажором найвищого рівня, тому що це дуже високий ризик втрати коштів по страхових виплатах. Тому найкращий коридор, який може бути, - це коли українські Збройні сили будуть мати можливість знищити принаймні військову частину чорноморського флоту Росії", - зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі, та розблокувати морські порти України.

Раніше також бізнес-спільнота звернулася до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.

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