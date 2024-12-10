Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети "Рута"
Україна провела успішні випробування нової ракети власного виробництва "Рута". Також продовжується виробництво й інших ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на врученні Національної премії України імені Бориса Патона.
Глава держави наголосив, що українські ракети та дрони ще донедавна "були з фантастики", але сьогодні це вже реальність.
"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що схожа ситуація і з дронами. В Україні виробляють розвідувальні безпілотники "Гор", нічні бомбери "Вампір" та Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" та "Камік", FPV-літаки Darts, а також далекобійні "Лютий" та Fire Point-1.
"Все це - українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу теж. Те, що дає Україні силу. Те, що дає нам, українцям захист. Те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир", - наголосив президент.
Виробництво ракет в Україні
Нагадаємо, цього року стало відомо, що Україна почала виробляти низку нових ракет та безпілотників.
Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський розповів про те, що українські захисники отримали першу партію нових ракет-дронів "Пекло".
Такі ракети можуть знищувати цілі на відстані до 700 кілометрів та набирають швидкість до 700 кілометрів на годину.
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