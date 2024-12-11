В Украине успешно испытали "Руту". Что известно об этой ракете

В Украине успешно испытали ракету под названием "Рута". Она может развивать скорость до 500-800 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как отмечает издание, "Рута" - это изделие в виде крылатой ракеты или реактивного дрона под украинским названием на самом деле известное и публичное и является результатом работы стартапа Destinus.

Несмотря на то, что о технических характеристиках "Руты" известно мало, - это реактивный дрон, который имеет дальность полета в 300 км. Среди задач - ударные, разведывательные или быть просто мишенью для тренировок. Но впоследствии компания опубликовала на своем сайте довольно подробные изображения своих изделий, включая этот "дрон", который выглядит, как традиционная крылатая ракета.

"Более того, была показана схема построения, на которой видны все основные компоненты "Руты" - боевая часть, фиксированное крыло, топливный бак, блок электроники и малогабаритный турбореактивный двигатель", - пишет издание.

Кроме того, среди общего описания указано то, что "Рута" стартует с помощью ракетного ускорителя и имеет низкую стоимость для ее размеров, полезной нагрузки и скорости, хотя значения этих параметров озвучены не были.

"А позиционируется разработка все равно, как дрон, который может иметь разную полезную нагрузку, например, разведывательную, возможность возвращаться и садиться на парашюте", - констатирует Defense Express.

Также на выставке Eurosatory 2024 демонстрировался образец с немного другой конструкцией, который вполне может быть макетом в масштабе 1:1.

"То есть очевидно речь идет о весе боевой части в пределах десятков килограммов, возможно, учитывая дальность до 300 км - ближе к сотне", - добавляют аналитики.

Таким образом, как резюмируется в статье, главное преимущество и возможность "Руты" - это высокоскоростной полет в пределах 500-800 км/ч, что позволяет уменьшить эффективность российских аналогов мобильных огневых групп и полностью исключить из перечня российского «антидронового» ПВО вертолеты.