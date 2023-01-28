Україні цьогоріч потрібно мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики, - Шмигаль

"Головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили ППО збили більшість ракет. Проте, маємо влучання в п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - вказав посадовець.

Саме тому, як зазначив Шмигаль, важливо, аби цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України.

"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, і готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу", - розповів прем'єр.

За його словами, у 2023 році потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів.

"Ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури", - додав глава уряду.