Украине в этом году нужно миллиарды долларов для быстрого возобновления энергетики, - Шмигаль

"Главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы ПВО сбили большинство ракет. Однако имеем попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", - указал чиновник.

Именно поэтому, как отметил Шмигаль, важно, чтобы на этой неделе на заседании "энергетического Рамштайна" удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины.

"Мы понимаем, как пережить эту зиму, и готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом. Мы говорим не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения", - рассказал премьер.

По его словам, в 2023 году следует профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около 38 миллиардов долларов.

"Еще 17 миллиардов долларов в этом году необходимо для быстрого возобновления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", - добавил глава правительства.