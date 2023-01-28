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Украине в этом году нужно миллиарды долларов для быстрого возобновления энергетики, - Шмигаль

Фото: Премьер-министр Денис Шминаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина 26 января пережила уже 13 массированную воздушную атаку. Российские оккупанты не оставляют попыток уничтожить нашу энергосистему, чтобы лишить граждан тепла и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 27 января.

"Главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы ПВО сбили большинство ракет. Однако имеем попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", - указал чиновник.

Именно поэтому, как отметил Шмигаль, важно, чтобы на этой неделе на заседании "энергетического Рамштайна" удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины.

"Мы понимаем, как пережить эту зиму, и готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом. Мы говорим не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения", - рассказал премьер.

По его словам, в 2023 году следует профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около 38 миллиардов долларов.

"Еще 17 миллиардов долларов в этом году необходимо для быстрого возобновления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", - добавил глава правительства.

Напомним, из-за атак России на энергетические объекты Украины 26 января около 75% всей тепловой генерации нуждается в восстановлении.

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Денис ШмыгальЭлектроэнергия