В Україні цього тижня відзначатимуть День Конституції: чи буде додатковий вихідний

У мирний час в Україні було три вихідних дні поспіль - з 28 до 30 червня. Але навесні 2022 року були скасовані вихідні дні у державні свята.

Ставлення українців до свят

Під час війни в Україні змінилося ставлення до свят, які раніше вважалися не такими важливими. Зокрема, це стосується Дня Конституції та Дня Незалежності. Якщо у 2021 році його називали серед найбільш улюблених лише 14% українців, то у 2024 році ця цифра зросла удвічі - до 28%.

Найбільш шанованими залишаються Різдво Христове та Великдень (Пасха) з відсотком у 70% та 68% відповідно.

День Конституції

День Конституції України відзначається щороку 28 червня. Це державне свято було встановлене на честь ухвалення Конституції України, основного закону держави, який був прийнятий Верховною радою 28 червня 1996 року.

Прийняття Конституції стало важливою віхою в історії незалежної України, закріпивши її як суверенну та демократичну державу. Основний закон визначає принципи державного устрою, закріплює права і свободи громадян, а також встановлює порядок діяльності органів державної влади.

Конституція України є гарантом стабільності та правопорядку в державі, забезпечуючи баланс між різними гілками влади і захищаючи права кожного громадянина. Відзначення Дня Конституції України нагадує про важливість верховенства права та необхідність постійного вдосконалення законодавчої бази в контексті європейської інтеграції та демократичного розвитку країни.

На цей день в країні проводяться офіційні заходи, урочистості, а також освітні та культурні події, спрямовані на підвищення обізнаності громадян про конституційні права і обов'язки.