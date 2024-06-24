В Украине на этой неделе отметят День Конституции: будет ли дополнительный выходной

В мирное время в Украине было три выходных дня подряд – с 28 по 30 июня. Но весной 2022 года были отменены выходные дни в государственные праздники.

Отношение украинцев к праздникам

Во время войны в Украине изменилось отношение к праздникам, которые раньше считались не столь важными. В частности это касается Дня Конституции и Дня Независимости. Если в 2021 году его называли среди самых любимых только 14% украинцев, то в 2024 году эта цифра выросла вдвое – до 28%.

Наиболее уважаемыми остаются Рождество Христово и Пасха с процентом в 70% и 68% соответственно.

День Конституции

День Конституции отмечается ежегодно 28 июня. Этот государственный праздник был установлен в честь принятия Конституции Украины, основного закона государства, принятого Верховной радой 28 июня 1996 года.

Принятие Конституции стало важной вехой в истории независимой Украины, закрепив ее как суверенное и демократическое государство. Основной закон определяет принципы государственного устройства, закрепляет права и свободы граждан, а также устанавливает порядок деятельности органов государственной власти.

Конституция Украины является гарантом стабильности и правопорядка в государстве, обеспечивая баланс между разными ветвями власти и защищая права каждого гражданина. Награждение Дня Конституции Украины напоминает о важности верховенства права и необходимости постоянного совершенствования законодательной базы в контексте европейской интеграции и демократического развития страны.

В этот день в стране проводятся официальные мероприятия, торжества, а также образовательные и культурные события, направленные на повышение осведомленности граждан о конституционных правах и обязанностях.