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Большинство украинцев вообще не читали Конституцию

Новости » Политика    27.06.2019 - 10:59
Большинство украинцев вообще не читали Конституцию
Фото: Конституция Украины (rada.gov.ua)

В Украине остается довольно низкая осведомленность граждан с содержанием Основного

Почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

Как отмечают социологи, фактически такие же данные были и в 2015 году: 50% Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные разделы.

Со всеми разделами знакомы  только 11% населения (в 2015 году - 12%). Из тех, кто с содержанием Конституции знакомился, половина (как и в 2015 году) делала это для того, чтобы знать свои права.

Большинство украинцев вообще не читали Конституциюwww.kiis.com.ua

Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким субъектом является президент. По сравнению с 2015 годом произошли определенные изменения: на 5% увеличилось количество тех, кто считает, что, согласно Конституции, единственным источником власти в Украине является президент и, соответственно, на 4% стало меньше тех, кто видит такого субъекта в народе.

Большинство украинцев вообще не читали Конституциюwww.kiis.com.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов для проекта Центра политико-правовых реформ. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 15 по 25 декабря 2015 года.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, половина граждан Украины (50%) ожидают от президента Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения коммунальных тарифов.

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